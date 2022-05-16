الوزير الأول يشرف غدا على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية

الوزير الأول يشرف غدا على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية

يشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غداً الثلاثاء 17 ماي 2022، على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية الموسوم بـ ” الثورة الجزائرية موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم”، المنظم من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

ويشارك في هذا الملتقى، الذي حظي بالرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، أكثر من 70 صديقاً للثورة الجزائرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب عدد من الأكادميين والأساتذة الباحثين الأجانب المتخصصين.

ش.ن

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