الوزير الأول يشرف على انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني

الوزير الأول يشرف على انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني

أشرف اليوم الإثنين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدربب الفني والمهني المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة

وقال بن عبد الرحمان خلال القائه لكلمة بالمناسبة:”ينعقد مؤتمركم في سياق خاص بعد انعقاد القمة العربية التي كان شعارها لم الشمل وحضور جميع الدول توجت بإعلان الجزائر”

وشدد ذات المتحدث على أن اختيار عنوان “مواءمة التدريب مع سوق الشغل” هو دليل على معالجة العلاقة الوثيقة بين التكوين والتشغيل، مضيفا بالقول:”ستعملون على تحديد دور التدريب والتكوين في الاستراتيجيات ونذكر بالمكانة المهمة التي يحتلها التكوين في إستراتيجية بلادنا”

كما أبرز الوزير الأول أن التكوين يعمل على توفير اليد العاملة لمختلف القطاعات وهو ما تم التأكيد عليه في مخطط عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الجزائر سخرت إمكانيات معتبرة من خلال شبكات تكوينية التي تتجاوز 1200 مؤسسة وتستقبل ازيد من نصف مليون متربص وأكثر من 23 شعبة مهنية

وتابع نفس المسؤول قائلا :”يعتمد هذا القطاع على الشراكة مع مختلف القطاعات لتلبية حاجياتهم واختصاصاتهم”

رمزي أحمد توميات

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