الوزير الأول يشرف على الإحتفال بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

12 يونيو، 2023

أشرف اليوم الاثنين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على مراسم الإحتفال بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وتجري مراسم الإحتفال بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور كبار مسؤولي الدولة ومستشارين لدى رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. وأعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

وللتذكير فقد إنتخبت الجزائر يوم الثلاثاء الماضي بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.

هذا وستبدأ الجزائر ولايتها في الـ1 جانفي 2024 وذلك إلى غاية الـ31 ديسمبر 2025. وتعد هذه المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن. بعد عهدات 1968-1969 و 1988-1989 و 2004-2005.

رمزي أحمد توميات

12 يونيو، 2023

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