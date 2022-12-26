الوزير الأول يشرف على افتتاح ندوة حول الذكرى الستون لتأسيس بنك الجزائر

26 ديسمبر، 2022

اشرف اليوم الإثنين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على افتتاح ندوة حول “الذكرى الستون لتأسيس بنك الجزائر.. التحديات المستقبلية للبنوك المركزية”، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

وقال أيمن بن عبد الرحمان خلال القائه لكلمة بالمناسبة :”الساحة المصرفية في الجزائر تملك 19 بنك و8 مؤسسات مالية”، داعيا الى توجيه رأس المال الوطني إلى الاستثمار في قطاع البنوك

كما دعا الوزير الأول إلى فتح رأس مال البنوك العمومية ببنكين السنة المقبلة على الأقل.

رمزي أحمد توميات

26 ديسمبر، 2022

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