الوزير الأول يشرف على افتتاح منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على افتتاح منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي.

وقام الوزير الأول، قبل افتتاح المنتدى بزيارة معرض أقيم على هامش اللقاء ضم مؤسسات جزائرية فاعلة في قطاع الطاقة على غرار سوناطراك و سونالغاز و وكالة “النفط” و الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة و مؤسسة “شمس” للمنتجات الكهروضوئية و غيرها من المؤسسات العمومية و الخاصة, حيث أعطى توجيهات و تلقى شروحات حول أهم المشاريع قيد الانجاز.

ويشارك في هذا المنتدى, الذي يدوم يومين وهو الثاني من نوعه بعد ذلك المنعقد في 2016، عدد من الوزراء, من بينهم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, والمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة, كادري سيمسون، و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, إلى جانب برلمانيين و ممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الجزائر, و اطارات عليا بوزارات و مؤسسات و هيئات وطنية, و كذلك المجمعات الصناعية ومنظمات أرباب العمل.

ش.ن

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