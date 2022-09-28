الوزير الأول يشرف على افتتاح الطبعة الـ21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

28 سبتمبر، 2022

يشرف الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، يوم غد الخميس 29 سبتمبر 2022، على الافتتاح الرسمي للطبعة ال21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول “يشرف الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، يوم غد الخميس 29 سبتمبر 2022، على الافتتاح الرسمي للطبعة ال21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي ستنظم فعالياته من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2022، بقـصر المعارض -الصنوبر البحري بالجزائر”.
وأضاف البيان “سيكون الوزير الأول مرفوقا بوفد وزاري”.

ش.ن

28 سبتمبر، 2022

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