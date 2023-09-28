الوزير الأول يشرف على افتتاح الطبعة ال 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

28 سبتمبر، 2023

من المنتظر أن يشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على الافتتاح الرسمي للطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

ويشارك في فعاليات هذه الطبعة التي ستُقام في الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، 300 عارض من 30 بلدا، حيث تعتبر نافذة لعرض وبيع المنتجات والخدمات لأكثر من 80 ألف زائر مستهدف.

ويهدف هذا المعرض الذي ستشهد أجنحته تنظيم عدة نشاطات ومؤتمرات موضوعاتية وعروض فنية ولقاءات مباشرة ما بين المتعاملين السياحيين سواء كانوا وطنيين أو أجانب، إلى إبراز المبادرات التي تم تطويرها في الجزائر في قطاع السياحة.

ليديا كبيش

28 سبتمبر، 2023

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