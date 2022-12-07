الوزير الأول يشرف على إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية هذا المساء

الوزير الأول يشرف على إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية هذا المساء

من المرتقب أن يشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم الأربعاء، على الاطلاق الرسمي للبوابة الحكومية الالكترونية للخدمات العمومية ، والتي تدخل ضمن الحوكمة الاكترونية لتحسين الخدمات وترشيد النفقات.

وستسمح هاته البوابة التي انجزتها وزارة الرقمنة والاحصائ١١١2٢يات والتي جاءت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والفرنسية، ستسمح بالولوج إلى 326 خدمة مرقمنة و77 إجراء.

كما تهدف البوابة الى تعريف المواطنين بالإجراءات المعتمدة للاستفادة من الوثائق ومختلف المعطيات، وفتح نطاقين خاصين بالمواطن والإدارة من جهة و المواطن والمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى.

رمزي أحمد توميات