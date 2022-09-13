الوزير الأول يشرع في زيارة إلى موريتانيا

يشرع اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية على رأس وفد وزاري هام، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وتأتي هذه الزيارة تأتي في إطار تنظيم الدورة الـ19 للجنة الكبرى المشتركة للتعاون التي ستنعقد غدا الأربعاء، حيث سيرافق بن عبد الرحمان، كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.

بالإضافة إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي.

رمزي أحمد توميات

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