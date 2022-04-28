وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استعرض بن عبد الرحمان، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات التي يجريها مع أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين ، الرؤية الجديدة التي تبنتها الحكومة، من خلال الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، من أجل “إرساء لبنات اقتصاد وطني قوي ومتحرر من ثقافة الريع وممارستها”، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لمقدرات البلاد ومواردها الطبيعية والبشرية.

والتوجه إلى الاعتماد على قطاعات إستراتيجية جديدة كفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية والاندماج في سلسلة القيم العالمية، يضيف البيان.

وبعد الاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين جدد الوزير الأول التأكيد على أن ورشات الإصلاح التي أطلقتها الحكومة من شأنها توفير النظام البيئي الملائم، والمرافقة اللازمة للدولة، مما سيعزز نسيج المؤسسات.

كما يسمح لها لأن تكون فاعلًا رئيسًا في تنمية البلاد، في جو تسوده المنافسة العادلة في إطار الشفافية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.

ليديا كبيش