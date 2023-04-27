الوزير الأول يستقبل وزير النفط والثروة المعدنية للجمهورية العربية السورية

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بقصر الحكومة، فراس حسن قدور وزير النفط والثروة المعدنية للجمهورية العربية السورية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ اللقاء الذي حضره وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، شكّل فرصة للطرفين للتطرق إلى العلاقات الجزائرية-السورية واستكشاف فرص التعاون المتاحة في مجال الطاقة، وكذا تأكيد إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات من خلال تنشيط الآليات الثنائية.

ش.ن

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