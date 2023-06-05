الوزير الأول يستقبل وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات لجمهورية إيطاليا

5 يونيو، 2023

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين ، بقصر الحكومة، فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات للجمهورية الإيطالية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن اللقاء شكّل فرصة لتأكيد عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط البلدين، والإرادة المشتركة لقيادتيهما من أجل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، لاسيما في المجال الفلاحي والشُعب ذات الصلة، تعزيزا لسعيهما المشترك لتحقيق الأمن الغذائي.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يختم البيان.

ليديا كبيش

5 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

وزيرة التضامن تستقبل سفيرة النرويج بالجزائر

17 يناير، 2023

 ادارة جو بايدن تجمد صندوق ابراهام الى أجل غير مسمى

8 يوليو، 2021

عرقاب يستقبل المدير العام للمجمع الصيني سينوبك بالجزائر

3 أكتوبر، 2022

بن قرينة: بلادنا سائرةٌ نحو التَّجديد ضمن رؤية واعدة للجزائر الجديدة

6 مايو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: