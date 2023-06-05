الوزير الأول يستقبل وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات لجمهورية إيطاليا

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين ، بقصر الحكومة، فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات للجمهورية الإيطالية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن اللقاء شكّل فرصة لتأكيد عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط البلدين، والإرادة المشتركة لقيادتيهما من أجل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، لاسيما في المجال الفلاحي والشُعب ذات الصلة، تعزيزا لسعيهما المشترك لتحقيق الأمن الغذائي.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يختم البيان.

ليديا كبيش

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