استقبل اليوم الخميس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان،، بقصر الحكومة، يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى.

ووفقا لنص البيان، قد شكلت المحادثات فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية. والتأكيد على استعداد الطرفين للعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين. من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما أشارت مصالح الوزير الأول، في بيانها، إلى أن هذا اللقاء عرف حضور وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.

ليديا كبيش

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