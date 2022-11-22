الوزير الأول يستقبل وزير الصناعة والتجارة للجمهورية التشيكية

الوزير الأول يستقبل وزير الصناعة والتجارة للجمهورية التشيكية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 بقصر الحكومة، جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة للجمهورية التشيكية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وخلال المحادثات، أكد الطرفان على الإرادة التي تحذوهما لتطوير العلاقات بين البلدين، وتنويع التعاون الثنائي لاسيما في مجالات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة

فضلا عن تنشيط آليات التعاون وتنفيذ مخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري-التشيكي الذي تم تنظيمه يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد جرى اللقاء بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار

رمزي أحمد توميات

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