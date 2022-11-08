الوزير الأول يستقبل وزير الشؤون الإجتماعية التونسي

8 نوفمبر، 2022

إستقبل اليوم الثلاثاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مالك الزاهي، وزير الشؤون الإجتماعية بالجمهورية التونسية، حسبما أفادت به مصالح الوزارة الأولى، في بيان لها.

وحسب نص البيان فقد جرى الإستقبال بقصر الحكومة، حيث يقوم وزير الشؤون الإجتماعية بالجمهورية التونسية بزيارة عمل إلى الجزائر.

وقد سمح اللقاء بتأكيد عمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين، مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي. على ضوء توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة.

رمزي أحمد توميات

8 نوفمبر، 2022

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