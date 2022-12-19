الوزير الأول يستقبل وزير الدولة لمملكة كمبوديا المكلف بالشؤون الإسلامية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين19 ديسمبر 2022، بقصر الحكومة، عثمان حسن، وزير الدولة لمملكة كمبوديا المكلف بالشؤون الإسلامية، والمبعوث الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الاول أنّ الوزير الكمبودي حمل رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من طرف الوزير الأول الكمبودي، هون سين.

وقد كان اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهديفرصة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، يضيف البيان.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...