الوزير الأول يستقبل وزير الاقتصاد والبحر للجمهورية البرتغالية

الجزائر-بلادي أنفو: استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، أنطونيو كوستا سيلفا، وزير الاقتصاد والبحر للجمهورية البرتغالية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، شكّل فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما على ضوء نتائج الدورة السادسة لمجموعة العمل الاقتصادية المشتركة الجزائرية-البرتغالية، التي جرت أشغالها بالجزائر يومي 14 و 15 ماي الجاري.

كما تطرّق الجانبان إلى الاستحقاقات الثنائية الهامة التي يعكف البلدان على تحضيرها، مؤكدين إرادتهما الراسخة في تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما أورد البيان أن اللقاء جرى بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون.

ليديا كبيش

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