الوزير الأول يستقبل نظيره السنغالي آمادو با في دكار

2 فبراير، 2023

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، نظيره السنغالي، آمادو با، في مقر إقامته بالعاصمة دكار، حسبما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان لها

ووفقا للمصدر، فقد شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، وسبل تنشيط آليات التعاون الثنائي .والعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين في كل المجالات.

كما يأتي هذا اللقاء قبل انعقاد القمة الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا التي تنطلق أشغالها اليوم الخميس بالعاصمة السنغالية.

وللتذكير فقد

حل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ليلة أمس الاربعاء، بالعاصمة السنغالية دكار، للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول “تمويل المنشآت في أفريقيا”.

و يشارك بن عبد الرحمان في هذه القمة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية

وكان في استقبال الوزير الأول لدي وصوله إلى مطار دكار ليوبولد سيدار سنغور، حافظ الأختام وزير العدل السنغالي، إسماعيل ماديور فال  إلى جانب سفير الجزائر لدى السنغال

رمزي أحمد توميات

2 فبراير، 2023

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