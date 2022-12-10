الوزير الأول يستقبل من قبل رئيس جمهورية الصين

الوزير الأول يستقبل من قبل رئيس جمهورية الصين

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، من قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ على هامش أشغال القمة العربية-الصينية للتعاون والتنمية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت به الوزارة الأولى في بيان لها.

وأشاد الرئيس الصيني عاليا بعلاقات التضامن والتعاون التاريخية التي تربط البلدين,معربا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الصينية التي وقعها الطرفان في سنة 2014.

وأكد ذات المتحدث، رغبة بلاده التامة في تعميق هذه الشراكة وتنويعها لتشمل مجالات جديدة فضلا عن التعاون الهام القائم في قطاعات البنى التحتية والطاقة والمناجم والتعدين وغيرها من أشكال التعاون المثمر الذي يحرص عليه الطرفان

كما أشاد بدور الجزائر في المنطقة ودعم الصين لمساعيها الرامية إلى استتباب الاستقرار وإشاعة التنمية انطلاقا من قناعتها بوجاهة الرؤية الجزائرية و توافق رؤى الصين معها.

وحسب نص البيان، فقد حمّل الرئيس الصيني الوزير الأول تحياته الودية للرئيس تبون وتهانيه له على نجاح القمة العربية وترؤسه باقتدار لمجلس الجامعة على مستوى القمة وتطلعه إلى لقائه في زيارة إلى الصين من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن جهته، نقل الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية للرئيس الصيني وتهانيه الخالصة له على اعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني للمرة الثالثة في تعبير واضح عن نجاح سياساته والدعم الذي تحظى به

وتهانيه أيضا بنجاح القمة العربية-الصينية، وعزمه الشخصي على العمل سويا مع الرئيس الصيني على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات.

كما أكد أن “الجزائر تتقاسم مع الصين تاريخا مشتركا حافلا بالمحطات التضامنية ويشكل قاعدة صلبة لتجسيد الإرادة التي تحذو قيادتي البلدين لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية القائمة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين”.

في حين حرص الطرفان خلال اللقاء على الإشادة بالقمة العربية-الصينية وعزمهما على توظيف هذا الفضاء التعاوني لخدمة مصالح الطرفين المشتركة وتبادل الدعم حول القضايا المهمة للجانبين.

رمزي أحمد توميات

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