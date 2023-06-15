الوزير الأول يستقبل مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية

15 يونيو، 2023

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، السيدة ميناتا ساماتي سيسوما، مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار تدشين المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد شكل اللقاء، يضيف البيان، فرصة للتعبير عن ارتياح الطرفين لتجسيد مشروع المتحف الإفريقي الكبير بوصفه أحد المشاريع الـرائدة لأجندة المنظمة القارية 2063، مع تأكيد إرادتهما المشتركة لمواصلة التعاون والتنسيق لجعله منارة قارية تعكس الموروث الثقافي والتاريخي المتنوع لإفريقيا، وعزمهما على العمل سويا على تعزيز القدرات الإفريقية لمواجهة التحديات المتصلة بمجالات الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية.

ش.ن

 

15 يونيو، 2023

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