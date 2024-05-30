الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية كوبا

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، سفير جمهورية كوبا، هيكتور إيغارزا كابريرا.

وأعرب الجانبان، حسب بيان مصالح الوزير الأول، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية، التي تعرف حركية متميزة بفضل الإرادة القوية والمشتركة لقائدي البلدين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و الرئيس الكوبي ميغال دياز، مع التأكيد على الحرص المشترك للعمل سويا، من أجل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتكثيف التشاور السياسي والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شرف الدين عبد النور