الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية بالجزائر

إستقبل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر، تران كوك خانه، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

و تناولت المحادثات حسب ذات المصدر، علاقات الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين الجزائر و فيتنام، مع استعراض التقدّم الحاصل في تنفيذ مخرجات اللّجنة المشتركة المنعقدة خلال شهر اكتوبر 2023، لاسيما في المجالات الاقتصادية الاستثمارية و الاجتماعية و الثقافية.

كما أكّد الجانبان على الإرادة المشتركة لترقية التعاون الثنائي بين البلدين إلى مراتب اعلى و أوسع.

شرف الدين عبد النور

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