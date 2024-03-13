الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية العربية السورية بالجزائر

وشكّل اللّقاء، حسب بيان مصالح الوزير الأول، فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أشاد السفير السوري بمواقف الجزائر المشرفة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتزامها الدائم للدفاع عن القضايا العربية، وكذلك مواقفها النبيلة المساندة لسوريا عندما تعرضت سابقا إلى المحاولات الهادفة إلى النيل من استقرارها، حسب ذات المصدر.