الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية العربية السورية بالجزائر

13 مارس، 2024

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، سفير الجمهورية العربية السورية بالجزائر، ماهر عنان بدور.

وشكّل اللّقاء، حسب بيان مصالح الوزير الأول، فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، أشاد السفير السوري بمواقف الجزائر المشرفة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتزامها الدائم للدفاع عن القضايا العربية، وكذلك مواقفها النبيلة المساندة لسوريا عندما تعرضت سابقا إلى المحاولات الهادفة إلى النيل من استقرارها، حسب ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور
13 مارس، 2024

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