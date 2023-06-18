الوزير الأول يستقبل سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن ين عبد الرحمان، اليوم الأحد بقصر الحكومة، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر، التي أدت له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامها بالجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ اللقاء كان فرصة للطرفين للتعبير عن الارتياح للمستوى الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين، ولتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية-التركية في شتى المجالات، لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

ش.ن

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