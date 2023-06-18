الوزير الأول يستقبل سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر

18 يونيو، 2023
الوزير الأول يستقبل سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن ين عبد الرحمان، اليوم الأحد بقصر الحكومة، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر، التي أدت له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامها بالجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ اللقاء كان فرصة للطرفين للتعبير عن الارتياح للمستوى الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين، ولتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية-التركية في شتى المجالات، لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

ش.ن

 

18 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

الوزير الأول: سنواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة

16 أبريل، 2022

الجزائر تتأهل إلى النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بعد فوز تاريخي عصيب على كوت ديفوار

11 يوليو، 2019

انطلاق أكبر حملة وطنية للتقيح ضد فيروس كورونا

4 سبتمبر، 2021

جراد: الغابات رأسمال اقتصادي  ولن نتسامح مع اعداء الحياة

7 نوفمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: