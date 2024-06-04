الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، حسب ما كشفه بيان مصالح الوزير الأول.

و تم خلال اللقاء، إستعراض مختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة، لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لاسيما في مجال العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، و استحداث المناطق الحرة و ترقية الصادرات.

كما تناولت المحادثات، مسألة معدلات الفائدة على القروض الموجهة للاستثمار، بالإضافة إلى سبل تطوير السياحة الوطنية، وترقية الدفع الإلكتروني، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

و عبّر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عن ارتياحه للتطور الإيجابي الذي يشهده حجم الاستثمارات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، و الاجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، و تذليل العراقيل، ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، من أجل دعم الاقتصاد الوطني، و تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

شرف الدين عبد النور