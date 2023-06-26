الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد شكلت المحادثات فرصة لاستعراض فرص وآفاق التعاون الثنائي والشراكة في مجال النقل البحري واستغلال وتسيير الموانئ، وكذا تطوير المنصات اللوجستية والمناطق الحرة.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير النقل، يوسف شرفة، يختم البيان.

ش.ن

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