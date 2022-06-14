الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين

14 يونيو، 2022

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 بقصر الحكومة، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّه تمّ خلال هذا اللقاء، التوافق بين الطرفين على تسريع وتيرة العمل الثنائي من أجل تجسيد نتائج زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى دولة قطر في فيفري المنصرم، والتي تُوجت بإعلان مشترك يرسم خارطة طريق حقيقية للدفع قدما بالشراكة الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان، تطرق الطرفان إلى فرص الاستثمار الهائلة التي تُتيحها السوق الجزائرية لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والصحة والنقل، وغيرها من المجالات الواعدة ذات المنفعة للطرفين.

ش.ن

14 يونيو، 2022

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