 الوزير الأول يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بقصر الحكومة، نيللي بوتيت كاشومبا موتي، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، التي تقوم بزيارة إلى بلادنا.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الجزائر وزامبيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

بما في ذلك المجال البرلماني، من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان الشقيقان.

كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار الاتحاد الإفريقي، دعما للسلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

رمزي أحمد توميات

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