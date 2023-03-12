الوزير الأول يستقبل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية

الوزير الأول يستقبل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ اللقاء شكّل فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وقد جرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، يضيف البيان.

ش.ن

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