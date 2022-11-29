الوزير الأول يستقبل المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني ووزير الطاقة الأذربيجاني

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بقصر الحكومة، اللورد ريتشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزير الأول للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول الشراكة التجارية مع الجزائر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما من خلال تنشيط آليات التعاون الثنائي وأطر العمل المشتركة لتطوير وتنويع الشراكة الجزائرية-البريطانية.

كما أفاد بيان آخر لذات المصالح أن الوزير الأول، استقبل أيمن بن عبد الرحمان، بارفيز شهبازوف، وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وقد سمحت المحادثات بتأكيد جودة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ورغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، الذي يتوفر فيه البلدان على إمكانيات كبيرة وفرص تعاون واعدة.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب.

ش.ن

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