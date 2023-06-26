الوزير الأول يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

الوزير الأول يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ المحادثات شكّلت فرصة للإشادة بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر وهذه المنظمة، والتطرّق إلى سبل تعزيز نشاطات المنظمة ودورها في مجال الطاقة ومواكبة التطورات ذات الصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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