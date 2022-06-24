استقبل الوزير الأول ، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الجمعة 24 جوان 2022، بالمركز الدولي للمؤتمرات، زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وقد تمحورت المحادثات حول التعاون الثنائي من أجل تطوير السياحة في الجزائر و ترقيتها، وفق الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض بولوليكاشفيلي مختلف نتائج التعاون مع الجزائر وآفاقه المسطرة في الفترة المقبلة، كما سلم إلى الوزير الأول مجموعة من الوثائق التوجيهية الهامة، تتعلق أساساً “باستراتيجية تسويق وجهة الجزائر” التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بغرض تحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة من خلال تسويق الوجهة الجزائرية واستقطاب الاستثمارات السياحية.

كما سمح اللقاء باستشراف آفاق واعدة للتعاون الثنائي، من خلال تحديد خارطة طريق مشتركة سيعمل الطرفان على تجسيدها في الفترة القادمة، في عديد المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحي.

ش.ن

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