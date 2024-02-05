الوزير الأول يستعرض مع رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي سبل تعزيز دور المنظمة القارية في مواجهة التحديات التي تواجهها

الوزير الأول يستعرض مع رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي سبل تعزيز دور المنظمة القارية في مواجهة التحديات التي تواجهها

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، في اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، ببرازافيل، بالكونغو، برئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، موسى فقي.

و تناولت المحادثات حسب بيان مصالح الوزير الأول، المسائل المعروضة على جدول أعمال القمة القادمة للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية لاسيما الساحل و ليبيا و السودان، وسبل تعزيز دور المنظمة القارية في مواجهة التحديات التي تواجهها وخاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن و احترام النظم الدستورية.

شرف الدين عبد النور

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