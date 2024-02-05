الوزير الأول يستعرض مع رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي سبل تعزيز دور المنظمة القارية في مواجهة التحديات التي تواجهها

5 فبراير، 2024

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، في اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، ببرازافيل، بالكونغو، برئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، موسى فقي.

و تناولت المحادثات حسب بيان مصالح الوزير الأول، المسائل المعروضة على جدول أعمال القمة القادمة للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية لاسيما الساحل و ليبيا و السودان، وسبل تعزيز دور المنظمة القارية في مواجهة التحديات التي تواجهها وخاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن و احترام النظم الدستورية.

 

شرف الدين عبد النور

5 فبراير، 2024

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