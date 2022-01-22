الوزير الأول يدعو المحامين لاجتماع يوم الإثنين

22 يناير، 2022

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، دعا مجلس الاتحاد لاجتماع يوم الإثنين المقبل  للبت في مطالب المحامين.

وأصدر المجلس بيانا، كشف من خلاله أنه تلقى دعوة للاجتماع بوزير المالية يوم الاثنين 24 جانفي الجاري على الساعة 14 مساء بمقر وزارة المالية.

أما بخصوص مسألة استمرار مقاطعة العمل القضائي، فأوضح المجلس أنه ستتم مناقشتها خلال اجتماعه المقرر، اليوم السبت.

وللتذكير فقد كان المحامون قد قاطعوا العملل القضائي في المحاكم طيلة الأسبوع الماضي، للمطالبة بإعادة النظر في الضريبة على مهنة المحاماة التي تضمنها قانون ميزانية 2022، و فتح أبواب الحوار لمناقشة البدائل المتاحة أمام المحامين.

ليديا كبيش

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