الوزير الأول يدعو الجالية بواشنطن إلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة

14 ديسمبر، 2022

عقد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لقاء مع أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد، أين دعاهم إلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة

وجاء ذلك على هامش مشاركته في أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ودعا بن عبد الرحمان، أفراد الجالية إلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة ببرنامجها النهضوي وانجازاتها الكبيرة، وإلى الاطلاع عن كثب على الانطلاقة المشجعة التي تعرفها البلاد في كل الميادين.

وأبرز ذات المتحدث، أن الغاية الأسمى الذي تهدف الجزائر الجديدة إلى تحقيقها هي استرجاع هيبة الجزائر، وثقة المواطن في مؤسسات الدولة وكذا استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الجزائرية.

واعتبر الوزير الأول أن البرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية، سمح بإعطاء أهمية للمقاربة التشاورية في تسيير شؤون الدولة. وتثمين دور المجتمع المدني وفئة الشباب لإعطاء دفع تنموي هام في كافة المجالات.

وخاطب بن عبد الرحمان النخبة الجزائرية بالخارج قائلا:”أنتم حاملون لصوت الجزائر الجديدة التي قدر لها أن تكون قائدة في كل المجالات”.

ومن جهتهم، عبر أفراد من الجالية الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن اعتزازهم بالانجازات التي حققتها الجزائر منذ تولي عبد المجيد تبون الرئاسة. مؤكدين أن الخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر الجديدة أصبحت محل إشادة في العالم أجمع.

وأعرب أفراد الجالية عن استعدادهم للمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق برنامج الجزائر الجديدة. واستعرضوا مع الوزير الأول أهم المشاريع والبرامج التنموية التي توليها الحكومة الأولوية في الفترة الراهنة.

رمزي أحمد توميات

14 ديسمبر، 2022

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