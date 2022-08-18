الوزير الأول يحل بالطارف للوقوف على مخلفات الحرائق

18 أغسطس، 2022

حل صبيحة اليوم الخميس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمطار رابح بيطاط في ولاية عنابة، حسبما أفادت به مصالح الوزارة الأولى، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فمن المنتظر أن يتنقل بن عبد الرحمان مباشرة إلى ولاية الطارف للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية.

وللتذكير فقد أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحصيلة الأولية لضحايا الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل 26 حالة وفاة في الحصيلة الأولية لضحايا الحرائق،  حيث تم تسجيل 24 حالة وفاة بولاية الطارف، في حين تم تسجيل حالتي وفاة بولاية سطيف.

ليديا كبيش

18 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي: اسبانيا انحازت للاحتلال المغربي وعلى القوى الحية الاسبانية رفض ذلك

20 مارس، 2022

وزارة الشؤون الدينية: ما قامت به جريدة “الوطن” هو إعتداء صارخ على ذاكرة الشعب الجزائري

20 سبتمبر، 2021

تسجيل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

13 يونيو، 2021

توقيف 43 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 4 قناطير من المخدرات المغربية

8 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: