الوزير الأول يحل بالطارف للوقوف على مخلفات الحرائق

الوزير الأول يحل بالطارف للوقوف على مخلفات الحرائق

حل صبيحة اليوم الخميس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمطار رابح بيطاط في ولاية عنابة، حسبما أفادت به مصالح الوزارة الأولى، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فمن المنتظر أن يتنقل بن عبد الرحمان مباشرة إلى ولاية الطارف للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية.

وللتذكير فقد أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحصيلة الأولية لضحايا الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل 26 حالة وفاة في الحصيلة الأولية لضحايا الحرائق، حيث تم تسجيل 24 حالة وفاة بولاية الطارف، في حين تم تسجيل حالتي وفاة بولاية سطيف.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...