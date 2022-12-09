الوزير الأول يجري محادثات مع رئيس الحكومة اللبنانية بالرياض

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، محادثات ثنائية مع رئيس الحكومة للجمهورية اللبنانية، نجيب ميقاتي. وذلك على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، الجارية أشغالها بالرياض، حسب بيان لمصالح الوزير الاول.

وبداية، هنأ رئيس الحكومة اللبناني الجزائر لنجاحها في استضافة القمة العربية معربا عن شكره للجهود التي بذلها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سبيل التوصل إلى النتائج الهامة التي تمخضت عنها والتي تخدم حقيقة العمل العربي المشترك والقضايا الهامة للأمة العربية، يضيف البيان.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين للتعبير عن اعتزازهما بعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، والتطرق إلى واقع وآفاق تطوير التعاون في شتى المجالات، لاسيما من خلال تنشيط الآليات الثنائية وتكثيف الاتصالات بين الجانبين.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، و وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، حسب ذات المصدر.

ش.ن