الوزير الأول يجري محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية

28 نوفمبر، 2022

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة، محادثات مع نجلاء بودن رمضان. رئيسة الحكومة التونسية، التي تقوم بزيارة عمل إلى بلادنا تدوم يوما واحدا.

وحسب بيان للوزارة الأولى، قد سمحت المحادثات بالإشادة عالياً بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة.

كما جدد الطرفان عزمهما على تنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة. وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لاسيما خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

رمزي أحمد توميات

28 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الصحراء الغربية: بإمكان الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن التراجع عن إعلان ترامب

11 يناير، 2021

 توقيف شخص منتحل صفة موظف سامي في الدولة ببجاية

15 يونيو، 2022

تشييع جثمان الرئيس السابق بوتفليقة الى مأواه الأخير بمقبرة العالية بالعاصمة

19 سبتمبر، 2021

المغرب مرتبط بالجريمة المنظمة و الارهاب في الساحل

30 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: