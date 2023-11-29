الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

29 نوفمبر، 2023

 ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

و استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول الإجراءات الرامية للحد من تذبذبات أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضبط أسواقها، مع ضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة التجارية.

كما أسدى الوزير الأول جملة من التوجيهات، تمثلت في ضرورة إمداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع، إزالة الاختلالات المسجلة وفق اجال محددة، جعل الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للموطن في طليعة أهداف العمل الحكومي، وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

29 نوفمبر، 2023

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