الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة و هذه أبرز الملفات المُتناولة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، إجتماعا للحكومة، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

وتناول الاجتماع على وجه الخصوص مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني.

كما تم حسب ذات المصدر، في إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تيسمسيلت، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراضي لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات هذه الولاية.

من جهة أخرى، تم خلال اجتماع الحكومة اليوم كذلك، دراسة الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية الداعية الى إثراء المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات الوطنية للتشاور مع الفاعليين ومهنيي الصناعة السينماتوغرافية، والتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال، فضلا عن ضبط آلية واضحة لتمويل المشاريع السينمائية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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