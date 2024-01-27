الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، إجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة تموين وضبط الأسواق حسب بيان لمصالح الوزير الأول

وخصص هذا الإجتماع، لمتابعة تنفيذ توجهيات رئيس الجمهورية لضمان تموين وضبط الأسواق، أين إستمعت الحكومة لعرض حول مراجعة وإثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة.

كما إستمعت الحكومة أيضا، لعرض حول مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك التربية، و لعرض حول مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الجامعية.

هذا ودرس إجتماع الحكومة النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات. وكذا إجراءات جمركة سفن الصيد البحري لأقل من 5 سنوات

رمزي أحمد توميات

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