الوزير الأول يتحادث مع نائب رئيس جمهورية كوبا بباكو الأذربيجانية

تحادث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مع نائب رئيس جمهورية كوبا، سلفادور فالديس ميزا، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال الاجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز بشأن التعافي بعد جائحة كورونا، الذي تجري أشغاله بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّه خلال اللقاء أشاد الطرفان بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما على ضوء مخرجات المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره الكوبي ميغال دياز كانيل، خلال زيارة هذا الأخير إلى الجزائر في نوفمبر 2022.

ش.ن

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