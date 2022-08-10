الوزير الأول يتحادث مع رئيس الوزراء الفلسطيني في تركيا

10 أغسطس، 2022

التقى اليوم الأربعاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بمدينة قونيا التركية، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وذلك ‏على هامش مشاركته في حفل افتتاح الطبعة الخامسة لألعاب التضامن الاسلامي.

وأكد الطرفان، عن تمسكهما بالعلاقات الأخوية العميقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ورغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي.

ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن عميق امتنان فلسطين شعبا و قيادة وحكومة على دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والجهود الحثيثة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

كما نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومن خلاله إلى كافة الشعب الجزائري.

وبدوره، أكد الوزير الأول،  على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، كما بلغ نظيره الفلسطيني تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأخيه الرئيس محمود عباس وإلى كافة الأشقاء الفلسطينيين، وعزمه على إنجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر والتي ستكون القضية الفلسطينية محورها الرئيسي.

ليديا كبيش

10 أغسطس، 2022

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