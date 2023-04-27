الوزير الأول يتباحث حول العلاقات الجزائرية-الصينية مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر

27 أبريل، 2023

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، السيد لي جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزيرالأول أن اللقاء شكّل فرصة للتطرق إلى العلاقات الجزائرية-الصينية ورغبة البلدين الراسخة في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربطهما، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الهامة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية.

كما تناولت المحادثات بين الطرفين السبل الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة ذات الأهمية الاستراتيجية، التي سطّرها البلدان، يضيف البيان.

ش.ن

27 أبريل، 2023

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