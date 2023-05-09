الوزير الأول يبعث برسالة بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة

بعث الوزير الأول أحمد بن عبد الرحمان برسالة عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المصادف لذكرى مجازر الثامن من ماي 1945.

واستهل أيمن بن عبد الرحمان رسالته باستحضار العبر لتضحيات شهداء الحق و الحرية لتلك الأحداث الشنيعة ، كما استذكر الوزير الأول في رسالته، الجرائم الشنيعة و ما فعله الاستعمار بالشعب الجزائري في كل من سطيف، قالمة و خراطة.

و ختم الوزير رسالته بالترحم على أرواح الشهداء الطاهرة داعيا المولى عزوجل أن يسكنهم الجنان وأن تعلو راية الجزائر وفاء لمن كان سببا في تقلد الجزائر وسام الحرية.

ش. عبدالنور

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