الوزير الأول يؤكد: الجزائر تبقى دائما متضامنة مع الشعب الفلسطيني

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض حاليا لعدوان غاشم من المحتل الصهيوني.

وجاء ذلك خلال افتتاحه الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2023″، مرفوقا بأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وقال بن عبد الرحمن:”أنه وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. جمدت كل المظاهر الإحتفالية والمناسبات والفعاليات الرياضية إلا صالون الكتاب الذي خصصت طبعته لهذا العام لنحتفل بفلسطين ومقاومتها الباسلة والترحم على شهداء فلسطين”.

واختتم الوزير الأول زيارته للصالون بالوقوف بجناح يحمل اسم “غزة”. الذي تتوسطه شاشة عملاقة تبث أغاني وصور حول القدس.

كما عاين به جدارية كبيرة تبرز نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته والتي أنجزها طلبة وتلاميذ للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

من جهته قال سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة: “نبلغ تحياتنا وتقديرنا وتقدير شعبنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على كل ما تقدمه الجزائر. وخاصة الجسر الجوي لتقديم المساعدات إلى أهلنا وشعبنا الذين يتعرضون لأبشع مجزرة في التاريخ.

وأضاف أبو عيطة بالقول: “نقدر كل خطوة وكل المواقف من الحكومة الجزائرية التي تقف إلى جانبنا”.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...