الوزير الأول يؤكد التزام الدولة بالتكفل بالمتضررين من الحرائق

حل منذ قليل، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بولاية الطارف، أين التقى بالمتضررين من الحرائق التي مست المنطقة، مؤكدا التزام الدولة بتعويضهم.

وعاين بن عبد الرحمان، خلال زيارته هذه التي جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حجم الأضرار الناجمة عن الحرائق بمنطقة البرابطية بالقالة.

كما قدم الوزير الأول التعازي باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عائلات ضحايا الحرائق، مجددا التزام الدولة، بالتكفل بجميع المتضررين..

وقال بن عبد الرحمان، لدى حديثه مع المواطنين المتضررين من الحرائق، بولاية الطارف: “نحن نقوم حاليا بإحصاء الخسائر التي خلفتها الحرائق.) وسيتم تعويض كل المتضريين”.

كما جدد الوزير الأول التأكيد على التزام الدولة بالتكفل بجميع المتضررين، مبرزا أنه قد تم تسخير كل الوسائل اللازمة لإخماد الحرائق، إلا أن الغابات الكثيفة بالولاية، وسرعة الرياح الكبيرة والتي وصلت لـ91 كلم/سا، صعب من مهمة أعوان الحماية المدنية.

وأشار بن عبد الرحمان، إلى أن الحرائق بالولاية إندلعت في وقت واحد، وأنه لم يكن هناك تأخر في إرسال الدعم لإطفاء الحرائق، معبرا عن شكره لرجال الحماية المدنية، على المجهودات التي يبذلونها في إطفاء الحرائق.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...