الوزير الأول و السفير التركي بالجزائر يؤكدان على الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون في شتى المجالات

الوزير الأول و السفير التركي بالجزائر يؤكدان على الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون في شتى المجالات

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، سفير الجمهورية التركية بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

و أعرب الجانبان، حسب بيان مصالح الوزير الأول، عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، مع استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي لاسيما في إطار تنفيذ مخرجات الإجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر في نوفمبر 2023، تحت رئاسة قائدي البلدين، للمضي قدما نحو تجسيد الرؤية الإستراتيجية للعلاقات الثنائية التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

كما أكّد الجانبان الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، و استكمال المشاريع وأنشطة التعاون والشراكة المسجلة على أجندة التعاون الثنائي.

كما سجّل الجانبان بارتياح تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية مستنكرين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان غاشم و إبادة جماعية و تهجير قسري من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

شرف الدين عبد النور

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