الوزير الأول ووزير الإقتصاد والمالية لجمهورية النيجر يغادر الجزائر

غادر مساء اليوم، الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين، على إثر الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر، والتي دامت ثلاثة أيام.

وكان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، نذير العرباوي، رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، حسب بيان مصالح الوزير الأول.

شرف الدين عبد النور