الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر يحلّ بالجزائر في زيارة رسمية

حلّ مساء اليوم، بالجزائر، الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، على محمد لمين زين، في زيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد وزاري هام، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، نذير العرباوي، رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة.

شرف الدين عبد النور